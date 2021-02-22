Інцидент розслідує спецкомісія, а вчитель пішов на лікарняний.

У школі міста Ірпінь, що під Києвом, на перерві травмували учня п'ятого класу. Інцидент стався на очах у вчителя фізкультури.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як повідомляється, старшокласник завів постраждалого до спортзали, де перебував і вчитель. Один зі старшокласників взяв дитину за ноги, інший - за руки. Вони розхитали хлопчика, після чого той вдарився головою об підлогу.

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Вчитель після цього лише погладив потерпілого по потилиці.

За однією з версій, вчитель фізкультури попросив старшокласників привести молодшого учня після уроку до нього. Нібито хотів покарати чи поговорити з учнем, який вимикав світло в спортзалі під час уроку. Ті дитину привели, втім, замість бесіди, на очах вчителя впустили головою на підлогу.

В управлінні освіти і науки Ірпінської міської ради вже заявили: розпочали службове розслідування. І у стінах школи нині засідає спеціальна комісія: на період розслідування учителя нібито відсторонили від уроків. Очільник Ірпіня каже - фізкультурник пішов на лікарняний.

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Автор: УНІАН