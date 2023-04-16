Слідчі встановили, що засуджений перешкоджав законній діяльності ЗСУ.

У Луцьку засудили адміністратора Telegram-каналу "Де роздають повістки". Вирок передбачає до п'яти років позбавлення волі із дворічним випробувальним терміном.

Як зазначає місцевий канал "Аверс", у своєму Telegram-каналі автор повідомляв локацію співробітників ТЦК у Луцьку. У спільноті розміщувалися дані про час та місце вручення повісток працівниками Волинського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що, за даними слідства, нібито дозволяло призовникам уникати виконання військового обов'язку.

Спочатку фахівці закрили адміну доступ до його Telegram-каналу, а потім правоохоронці навідалися до його будинку з обшуком та підозрою у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України.

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Через місяць хлопцю оголосили вирок, згідно з яким він отримав п'ять років ув'язнення з випробувальним строком на два роки.

Мобілізація в Україні - що сьогодні потрібно знати

Наприкінці березня член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у парламенті Федір Веніславський повідомив, що в Україні є певні проблеми з мобілізацією. За його словами, є багато внутрішньо переміщених осіб-чоловіків, які підлягають мобілізації, але не стали на військовий облік за місцем фактичного проживання.

Розглядається питання удосконалення законодавчих підстав для вручення повісток, у тому числі можливість відправляти чоловікам повістки онлайн за допомогою месенджерів. Веніславський підкреслював, що розглядається можливість усунення бюрократичних проблем, пов'язаних з цим питанням.

Адвокат Дмитро Бузанов вважає, що, якщо повістки будуть відправляти через месенджери, то якась частина українців у будь-якому разі опиниться у зоні недосяжності - вимкнуть всі застосунки чи ж перейдуть на кнопкові телефони.

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