Зловмисника пропустили співробітники департаменту муніципальної охорони міськради, їх планують звільнити.

У мерії Одеси розпочато службову перевірку через дрифтера, який влаштував "шоу" біля пам'ятника Дюку.

Як повідомили в Департаменті муніципальної безпеки, інцидент стався 7 лютого.

Встановлено, що водій автомобіля Porsche Magan GTS представився охоронцям комунального закладу "Муніципальна варта" гостем готелю "Лондонський", що розташований на Приморському бульварі. Після цього він попросив, щоб його пропустили на авто до готелю, звідки, як стверджував водій, він мав забрати свою сумку.

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"Замість забрати сумку водій влаштував ефектний дрифт біля Дюка", - повідомили в департаменті.

У цей час біля пам'ятника були люди.

Зазначається, що департамент муніципальної безпеки ініціював власне розслідування, в ході якого всі дані правопорушника було передано поліції.

Крім того, директор "Муніципальної варти" призначив службову перевірку. За результатами перевірки охоронців, які вчора чергували на відповідному посту, за порушення посадової інструкції планується звільнити.

Департамент перепрошує за інцидент, який поставив під загрозу безпеку городян.

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Автор: Лариса Козова