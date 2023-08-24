Дружина потерпілого стверджує, що поліцейський психічно хворий.

Суперечка між п'яним чоловіком та правоохоронцем-кінологом на вулиці Жоліо Кюрі в Одесі закінчилася стріляниною.

Подія сталася 22 серпня, коли поліцейський перебував поза службою після добового чергування, повідомили у регіональному главку Національної поліції. За версією правоохоронців, конфлікт розпочав не поліцейський.

"Попередньо встановлено, що на вулиці до нього почав прискіпуватися малознайомий чоловік у стані алкогольного сп’яніння. На ґрунті давнього конфлікту громадянин спровокував конфліктну ситуацію, почав чіплятися до правоохоронця і застосовувати до нього фізичну силу", - стверджують в поліції.

У регіональному главку підтверджують, що поліцейський кілька разів стрельнув у бік чоловіка, з яким зав'язалася суперечка, з пристрою для відстрілу гумових куль. Дві кулі влучили чоловікові в тулуб.

"Навіть після цього той продовжив бити правоохоронця. Усе це знімав на камеру телефона товариш зачинщика сутички", - наголошують у поліції.

Версія подій потерпілого

Дружина пораненого чоловіка Олена Євтодєва у Facebook опублікувала відео з бійкою між чоловіками. Вона розповідає, що це не перший випадок агресивної поведінку поліцейського-кінолога, та стверджує, що чоловік психічно хворий.

"Неадекват сусід стріляв у мого чоловіка, як виявилося він є співробітником поліції (на кшталт кінолог) і у нього є довідка про те, що він не розумний і плюс до всього є дозвіл на зброю (пістолет) з якого він стріляв у мого чоловіка (як взагалі йому з довідкою психо дали дозвол на зброю). ... Він (кінолог – УНІАН) неодноразово погрожував розправою дітям – казав їм, що "хребти переламає" та різав ножем м'ячик, яким грали діти…", - запевняє одеситка і зазначає, що стрілянина сталася біля дитячого майданчика, де багато малюків.

Євтодєва переконує, що тепер на підтримку кінолога приїхала його сестра, яка нібито має стосунок до правоохоронних органів, та "підключила всі свої зв'язки". Кінолога не було затримано.

Реакція поліції та ДБР на вчинок поліцейського

На місце події були викликані швидка, слідчо-оперативна група, працівники Територіального управління Державного бюро розслідувань тощо. Лікарі діагностували потерпілому травматичне пошкодження передньої черевної стінки та грудної клітки. Обох учасників конфлікту перевірили на стан сп’яніння: правоохоронець був тверезий, а в організмі другого учасника бійки виявили 1,50 проміле алкоголю.

Співробітники ТУ ДБР розпочали розслідування за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) ККУ. Крім того, у Головному управління Нацполіції в Одеській області розпочато службове розслідування. На час його проведення поліцейського відсторонили від виконання службових обов'язків.

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На Одещині поліцейський, який був у машині зі своєю дружиною-колегою, двічі переїхав пенсіонерку, та залишив помирати. Після наїзду пара перемістила потерпілу на лаву під під'їздом, викликала швидку, але, не дочекавшись медиків, пішла. Літня жінка від отриманих травм померла в лікарні.

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