Після наїзду правоохоронець та його дружина-колега перенесли бабусю на лавку, викликали швидку та пішли.

Сьогодні з’явилися шокуючі подробиці дорожньо-транспортної пригоди, під час якої поліцейський за кермом автівки смертельно травмував пенсіонерку на Одещині.

За даними прес-служби Державного бюро розслідувань, наразі розпочато розслідування за фактом ДТП, яка сталася 16 серпня у місті Білгород-Дністровський.

"За попередніми даними, правоохоронець, виїжджаючи заднім ходом від будинку, наїхав на пішохідку. У авто з правоохоронцем їхала його дружина, яка теж співробітниця правоохоронного органу. Після наїзду подружжя перемістили потерпілу на лаву під під'їздом, після чого викликали швидку допомогу", - розповіли у бюро.

В той же час зазначається, що, не дочекавшись медиків, водій залишив місце аварії, а пізніше пішла звідти і його дружина. Літня жінка від отриманих травм померла в лікарні у той же день.

Також прес-служба ДБР оприлюднила відео, на якому чітко видно, що машина переїхала людину двічі. Після цього із машини виходять чоловік та жінка і несуть потерпілу на лавку.

Зазначається, що зараз вирішується питання щодо повідомлення копу про підозру у порушенні правил дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України), його дружину відсторонено від посади та надається оцінка правомірності її дій. Водію загрожує до 8 років позбавлення волі.

Смертельне ДТП у Білгород-Дністровському

Як повідомляв УНІАН, вранці 16 серпня у місті Білгород-Дністровській Одеської області правоохоронець, який був за кермом своєї машини, смертельно травмував 81-річну жінку. За попередніми даними, чоловік виїжджав з двору на своєму автомобілі заднім ходом. У салоні разом з ним була його дружина, яка також – правоохоронець. Подружжя - працівники Білгород-Дністровського районного відділу поліції Одещини.

Водія затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його дружину поки відсторонено від виконання службових обов'язків.

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