Правоохоронці розшукують порушників.

В Одесі поліція почала розслідування за фактом наруги над прапором Європейського Союзу.

Читайте такожШколярки станцювали тверк біля пам'ятника загиблим на Донбасі та спровокували скандал (відео)Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, сьогодні правоохоронці в соціальних мережах виявили відео, на якому молоді люди знімають символ співдружності європейських країн з флагштока. Полотнище кинули на асфальт і потопталися по ньому.

Відзначається, що правоохоронці почали кримінальне провадження за фактом наруги над державним символом Євросоюзу.

Зокрема, відомості за даним фактом внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 2 статті 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Зараз правоохоронці встановлюють осіб, причетних до вказаного правопорушення.

Сьогодні в соцмережах з'явилася інформація про те, що в центрі міста зловмисники зняли з флагштока прапор ЄС на Думській площі (біля мерії), біля будівлі Одеської ОДА та біля Потьомкінських сходів. Нібито невідомі заявили, що ці полотнища не мають права там висіти.

На відеозаписі, зробленому на Думській площі, видно, як невідомий зриває вказаний прапор, і як група молодих людей тупцюють та танцюють на ньому.

Юнаки також розмалювали полотнище і показували на відеокамеру непристойні жести.

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Автор: Лариса Козова