Фігуранти можуть бути причетними до організації та діяльності угруповань, які «спеціалізувалися» на грабежах і крадіжках.

В Одесі оперативники під час обшуків у понад десяти представників криміналітету, у тому числі пов'язаних із «злодіями в законі», вилучили арсенал зброї, включаючи кулемети.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, протягом 28 і 29 квітня оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та внутрішньої безпеки спільно зі слідчими регіонального главку поліції та спецпідрозділом КОРД проводили обшуки у представників криміналітету регіону. В результаті вилучено великий арсенал зброї та боєприпасів.

«За результатами проведення санкціонованих обшуків поліцейські вилучили 37 одиниць зброї: гвинтівки, пістолети, кулемети, карабіни, револьвери, ножі. Крім того, гранату, вибухові елементи мін, 260 патронів різного калібру, наркотичні та психотропні речовини, понад 400 тис. грн у різній валюті», - сказано в повідомленні.

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За попередньою інформацією, дехто з фігурантів мають зв'язки з представниками злочинного світу, у тому числі «злодіями в законі». Крім того, ці особи можуть бути причетними до організації та діяльності угруповань, які «спеціалізувалися» на грабежах і крадіжках і вже потрапляли в поле зору правоохоронців.

Слідчо-оперативні дії тривають. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 28 квітня поліція почала проведення масштабних обшуків у десяти представників криміналітету в Одесі, серед яких є ті, хто мають зв'язки зі «злодіями в законі».

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Автор: Лариса Козова