Провадження відкрито за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

В Одесі поліція почала розслідування за фактом нападу на знімальну групу місцевого "7 каналу". Учасники ДТП намагалися зірвати роботу журналістів і погрожували їм фізичною розправою.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, в правоохоронні органи звернулися представники одного з місцевих телеканалів.

Вони заявили, що під час запису сюжету про ДТП на проспекті Шевченка, двоє учасників аварії, жінка з чоловіком, протидіючи зйомці, почали штовхати оператора, відводячи об'єктив камери від місця події. Також журналістам погрожували фізичною розправою.

"Ти живим звідси не підеш", - кричав чоловік, якого жінка-водій називала"синком".

Правоохоронці внесли відомості до ЄРДР за ч.1 ст. 171 (перешкоджання професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.

Як стало відомо УНІАН, напад стався на знімальну групу "7-го каналу". Представники телеканалу повідомили, що інцидент стався 19 грудня на проспекті Шевченка, де жінка на іномарці врізалася в огорожу біля Палацу спорту. Від удару пошкодження отримали машина і паркан.

Читайте такожНевдалий пранк: у Києві хлопець проломив череп охоронцеві через маску (відео)Знімальна група приїхала на місце події, але жінка-водій "агресивно кидалася на оператора, заважаючи зафіксувати пошкодження на паркані". Потім, за словами журналістів, вона вирвала з рук кореспондента гаджет і спробувала видалити в ньому відео. Водієві допомагав її знайомий, який погрожував представникам ЗМІ. У Telegram телеканалу також з'явилося відео з інцидентом.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Ужгороді спалили машини місцевого журналіста і його дружини. Потерпілий пов'язує підпал тільки з його професійною діяльністю.

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