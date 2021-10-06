Особа загиблого встановлюється.

Сьогодні в Одесі пасажирський потяг смертельно травмував чоловіка, який сидів на коліях.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася на станції Одеса-Поїзна.

"За словами машиніста пасажирського поїзда, він побачив людину, яка сиділа на залізничних коліях, подав звуковий сигнал і застосував екстрене гальмування, проте уникнути зіткнення не вдалося. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події", - сказано в повідомленні.

Читайте також"Укрзалізниця" оголосила тендер на придбання 80 нових поїздівНаразі на місці працює слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Особа загиблого встановлюється. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Як повідомили в соціальних мережах очевидці, чоловіка смертельно травмував потяг "Одеса-Ужгород". Зазначається, що поруч з невідомим була пляшка з недопитим спиртним.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Подільському районі Одеської області потяг смертельно травмував 18-річного хлопця. За словами машиніста товарного поїзда, він побачив хлопця на коліях і застосував екстрене гальмування, однак уникнути зіткнення не вдалося.

Автор: Лариса Козова