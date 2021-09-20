Трагедія в Одеській області трапилася у ніч на понеділок.

У Подільському районі Одеської області потяг смертельно травмував 18-річного хлопця.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, надзвичайна подія сталася у понеділок, 20 вересня, близько другої години ночі на залізничному перегоні між станціями Перельоти та Балта.

За словами машиніста товарного поїзда, він побачив хлопця на коліях і застосував екстрене гальмування, однак уникнути зіткнення не вдалося.

Читайте такожСекунди до загибелі: у мережі показали, як залізничник врятував пішохода у Рівному (відео)Від отриманих травм 18-річний житель міста Балта загинув на місці.

Встановлюються всі обставини трагедії.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". За умисне вбивство однієї особи в нашій країні загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше в України потяги не раз смертельно травмували людей.

Трагічний інцидент, зокрема, у вересні трапився в Одесі – місцевий житель, 1980 р. н., переходив колії у недозволеному місці на залізничній станції "Одеса-Застава-2", і його збив електропоїзд. Потерпілий миттєво загинув від отриманих травм.

Автор: Лариса Козова