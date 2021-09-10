Поїзд сполученням "Основа - Люботин" збив неповнолітнього.

На Харківщині потяг збив підлітка-велосипедиста, який від отриманих травм загинув на місці.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області, трагедія сталася 9 вересня о 18:39 у селищі Подвірки.

Встановлено, що під час руху в напрямку Люботина поїзд сполученням "Основа - Люботин" збив неповнолітнього, який їхав на велосипеді. Від отриманих травм 15-річний юнак загинув на місці.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно поїзд збив чоловіка у Києві, який перебігав колії у недозволеному місці. Інцидент стався на проспекті Науки вранці 2 вересня й паралізував рух залізничного транспорту в бік столиці. Машиніст побачив чоловіка на коліях, після чого негайно подав звуковий сигнал, однак трагедії уникнути не вдалося: смерть чоловіка була миттєвою.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Гірник