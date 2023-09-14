В автомобілі знайшли купу гранат, міни, тротилові шашки та інші небезпечні предмети.

В Одесі поліцейські випадково знайшли повну автівку вибухівки, яку транспортував місцевий житель. Як повідомляє регіональний главк Національної поліції, інцидент стався у вечірній час у Хаджибейському районі обласного центру.

Правоохоронці зупинили автомобіль за порушення Правил дорожнього руху. Патрульні запідозрили, що чоловік нетверезий, але від проходження відповідної перевірки порушник відмовився.

"Під час складання відносно нетверезого водія протоколу за відмову від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння, у його транспортному засобі поліцейські помітили предмет, схожий на протипіхотну міну. На місце була викликана слідчо-оперативна група", - розповіли в поліції.

Відео дня

Зазначається, що працівники територіального підрозділу поліції, за участю спеціалістів-вибухотехніків, в ході огляду автомобіля виявили 12 різних гранат з запалами і без, 11 тротилових шашок, сигнальну та протипіхотну міни, три відрізка вогнепровідного шнура і запалювальну трубку. Усі вилучені предмети слідчі скерували на експертизу.

За попередніми даними, весь цей арсенал 34-річний чоловік придбав незаконно та зберігав у власному автомобілі. Фігуранта затримали в процесуальному порядку і повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ (придбання та зберігання вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).

Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зараз поліцейські встановлюватимуть походження та мету зберігання вказаного арсеналу.

Інші новини Одеси

Як повідомляв УНІАН, в Одесі засуджено колишнього рятувальника та його спільників, які на замовлення влаштовували підпали майна. Головний фігурант - співробітник одного з підрозділів регіонального главку ДСНС в Дніпропетровській області. Саме він створив і очолив організовану групу, яка отримувала замовлення на підпали елітних іномарок. Внаслідок підпалів автівки повністю знищені, їх власники зазнали збитків на 1,8 млн гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: