Банда із трьох паліїв з Дніпропетровщини відправилась за грати.

В Одесі засуджено колишнього рятувальника та його спільників, які на замовлення влаштовували підпали майна.

Як повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури, головний фігурант справи - співробітник одного з підрозділів регіонального главку ДСНС в Дніпропетровській області. Цей чоловік створив і очолив організовану групу, щоб "заробляти" гроші.

"Заробляли вони, отримуючи замовлення на підпали чужого майна, зокрема транспортних засобів. Ділки ретельно готувались та планували кожен зі своїх злочинів. Відслідковували своїх "жертв" та терпляче вичікували сприятливий момент для доведення свого наміру до кінця", - розповіли у прес-службі.

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Так, у період з листопада 2019 року по червень 2020 року гастролери з Дніпропетровщини за грошову винагороду скоїли підпал трьох елітних авто у середмісті Одеси.

Внаслідок підпалів автівки повністю знищені, власникам машин спричинено збитки на майже 1,8 млн гривень.

За даними прес-служби, колишнього пожежника-рятувальника та двох його спільників засуджено за умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України). Організатору злочину призначено покарання у вигляді 7 років тюрми, двом співучасникам – 6,5 та 5 років позбавлення волі.

Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, зловмисники спалили два Mercedes-Benz та Lexus LS 500.

Підпали автівок в Україні

Нещодавно у Києві чоловік підпалив 12 автомобілів військовослужбовців, пояснивши це негативним ставленням до військових.

Ще раніше правоохоронці затримали чоловіка, який три дні поспіль трощив машини в Тернополі. Чоловік таким чином боровся з неправильно припаркованими, на його думку, машинами.

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