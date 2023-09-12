Поліція відкрила кримінальне провадження, у соцмережах з’явилося фото імовірного злочинця.

В Одесі невідомий на очах у людей зарізав чужого собаку та зник. За фактом жорстокого поводження з собакою поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, подія сталася 11 вересня на вулиці Героїв Крут, біля ринку - у Хаджибейському районі міста.

Про жорстоке поводження з твариною правоохоронців сповістила очевидиця. Попередньо встановлено, що невідомий наніс декілька ударів ножем в область шиї тварини. А коли перехожі намагались зупинити протиправні дії зловмисника, той втік. Від отриманих травм собака помер.

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Наразі, правоохоронці встановлюватимуть всі обставини події, а також особу злочинця.

Справу відкрито за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України.

У соцмережах очевидці розповіли, що подія сталася у людному місці - поруч ринком "Черемушки", напроти парку відпочинку ім. Горького.

"Якийсь психопат на очах у людей упіймав чиюсь собаку і перерізав йому горло. Ножем бив кілька разів… Люди кричали, а він витер об себе лезо, сказав, що він хворий, просто кинув собаку та пішов…", - розповідають свідки.

На місце події приїхала волонтерка, але допомогти вже нічим не змогла, тварина померла. Зараз у соцмережах розповсюдили фото підозрюваного. Люди пишуть, що бояться за дітей, бо чоловік явно "не в собі" та ходить з холодною зброєю. Кажуть, його неодноразово бачили у розташованому поруч питному закладі та ринку.

Інші новини про тварин

Рано вранці в п’ятницю, 8 вересня, росіяни завдали ракетного удару по місту Суми, що спричинило значні руйнування та жертви. Пошкоджень зазнали понад 20 осель та 8 транспортних засобів. З-під завалів дістали собаку.

Як стало відомо сьогодні, врятована тварина померла. На жаль, травми були надто важкими.

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