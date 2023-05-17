Правоохоронець знав потерпілих та лякав покаранням за невиконання батьківських обов’язків.

В Одесі поліцейський вимагав гроші у подружжя, маленька дитина якого загинула, випавши з вікна багатоповерхівки на початку травня. Про це повідомили у прес-службі Одеської обласної прокуратури.

На злочинних діях викрито співробітника роти тактично-оперативного реагування Управління патрульної поліції в Одеській області, який особисто знав потерпілих. Дізнавшись, що у його знайомої загинув син, він вирішив заробити на горі сім’ї.

"Вимагав від матері малечі 1 тис. доларів за вирішення питань із слідчим про закриття кримінального провадження за фактом загибелі малюка. Та казав, мовляв, якщо вона дасть гроші, батьків не притягнуть до відповідальності за злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною", - розповіли у прокуратурі.

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За даними прес-служби, патрульного затримали під час одержання частини хабаря - 600 доларів. Наразі йому повідомлено про підозру за фактом вимагання та одержання хабаря (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Вирішуються питання щодо обрання поліцейському запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Що відомо про загибель малюка

Як уточнили УНІАН в правоохоронних органах, трагедія сталася на проспекті Добровольського. Сім’я, яка втратила дитину, цілком благополучна.

"Батьки не були помічені у зловживанні алкоголю тощо. Це небагата сім’я, яка дуже переживає через втрату дитини", - додав правоохоронець. Під час трагедії, матері дитини не було дома, а батько відійшов ненадовго.

Трагедія сталася ввечері 5 травня в Одесі. 2-річний хлопчик випав з вікна балкону квартири, розташованої на п’ятому поверсі багатоповерхового будинку. Коли батько відійшов до кімнати, малюк за допомогою стільчика дістався підвіконня, сперся на москітну сітку і випав. Раніше родина у поле зору правоохоронців не потрапляла. За місцем мешкання характеризується тільки позитивно.

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