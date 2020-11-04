Підозрюваних підстерегли батьки вихованців дитсадка.

В Одесі поліція відкрила справу за фактом крадіжки продуктів харчування працівниками дитсадка.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, до правоохоронців звернулась мати дитини, яка відвідує дитячий садок на вулиці Краснова.

«Вона повідомила, що працівники дитсадка крали продукти харчування, що призначались для приготування їжі дітям», - сказано в повідомленні.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Ведеться слідство, встановлюються зловмисники, причетні до правопорушення.

Як уточнили УНІАН у мерії міста, йдеться про дошкільний заклад №10. За даними співробітника міськради, багато дітей, які відвідують цей дитсадок, скаржились на те, що залишаються голодними, в раціоні нібито були, в основному, каші та хліб, а фрукти, овочі та інші продукти були відсутні.

Як зазначається, після безрезультатних скарг, батьки наприкінці минулого тижня самі «підстерегли трьох співробітників», коли вони перекидали через паркан сумки, в яких були продукти (молоко, фрукти тощо). На місце події викликали поліцію, правоохоронці зафіксували подію.

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Автор: Лариса Козова