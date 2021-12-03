Через бунт ув'язнених колонія була розформована.

Вчора, 2 грудня, Малиновський районний суд Одеси продовжив арешт фігурантам справи про бунт у 2019 році в Південній виправній колонії (№51).

Як повідомили у прес-службі суду, обвинуваченим у справі про масові заворушення в зазначеній виправній установі продовжено термін утримання під вартою на 60 діб.

Також в судовому засіданні було допитано свідка.

Наступне судове засідання призначено на 13 грудня.

Читайте такожСмерть 6-річної Мирослави Третяк на Харківщині: суд виніс вирок 13-річному вбивціЯк зазначили в прес-службі, семеро фігурантів обвинувачуються у скоєнні масових заворушень, що супроводжувалися насильством, знищенням майна, опором представникам влади із застосуванням зброї.

В результаті була паралізована робота виправної установи, пошкоджено та знищено майно майже на 1,4 млн грн, травмовано 17 працівників пенітенціарної служби.

Що відомо про справу

27 травня 2019 року в Південній виправній колонії (№51) (м.Одеса) стався бунт, що супроводжувався пожежею. Поліція відкрила провадження за ст. 392 (дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

У Нацполіції України заявили, що бунт стався за вказівкою "злодіїв у законі". Заколот був ініційований шістьма ув'язненими на чолі з так званим "смотрящим" за колонією.

Мін'юст вирішив законсервувати колонію через великі руйнування, завдані в результаті бунту. Всіх засуджених - близько 450 осіб - етапували в інші виправні установи.

У серпні 2020 року міністр юстиції Денис Малюська анонсував продаж колонії. Він стверджував, що виручені від продажу гроші направлять на будівництво іншої виправної установи в Одеському регіоні (за межею Одеси) та інші потреби.

17 травня 2021 року заступник голови Одеської ОДА Олег Муратов припустив, що на цьому місці приватний інвестор може звести житлові будинки або торгово-розважальний комплекс. Наприкінці травня Фонд державного майна виставив колонію на продаж. Стартова ціна - понад 220 млн грн.

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Автор: Лариса Козова