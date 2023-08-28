Майстер ліфта багатоповерхівки перебував на даху підйомника, коли той несподівано поїхав нагору.

Вчора у середмісті Одеси сталася жахлива подія - у ліфтовій шахті розчавило чоловіка, який хотів допомогти людям, що застрягли у пасажирському підйомнику. Як розповіли у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, трагедія сталася на вулиці Катерининській.

"Від чергового медика надійшло повідомлення, що в ліфтовій шахті загинув громадянин, 1965 року народження. Це був майстер ліфту, який під час несподіваного запуску підйомнику з першого на восьмий поверх перебував на його даху", - розповіли в управлінні.

За даними прес-служби, загиблий проводив роботи по розблокуванню дверей ліфту, в якому застрягли люди. Рятувальники вилучили тіло та передали медичним працівникам.

Відео дня

У регіональному главку Національної поліції додали, що майстер отримав несумісні з життям тілесні ушкодження, коли проводив роботи по усуненню технічних несправностей ліфта.

Правоохоронці встановлюють повні обставини події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 ККУ. Мова йде про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини.

За словами свідків, подія сталася у багатоповерхівці на Катерининській, 27/1. Люди, які перебували у кабіні ліфту, застрягли на першому поверсі.

Підлітки підпалили дивну знахідку й загриміли у лікарню

Як повідомляв УНІАН, на Одещині двоє підлітків отримали термічно-хімічні опіки обличчя та рук через вибух невідомого пристрою. Зокрема хлопці віком 13 та 15 років селищі Захарівка Роздільнянського району гралися неподалік дому та знайшли салют у "вигляді циліндра". Діти вирішили його підпалити сірниками, щойно вони це зробили, як циліндр вибухнув. Травмовані хлопці змогли добігти додому та розказали все батькам, які викликали "швидку".

Вас також можуть зацікавити новини: