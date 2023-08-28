Вчора у середмісті Одеси сталася жахлива подія - у ліфтовій шахті розчавило чоловіка, який хотів допомогти людям, що застрягли у пасажирському підйомнику. Як розповіли у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, трагедія сталася на вулиці Катерининській.
"Від чергового медика надійшло повідомлення, що в ліфтовій шахті загинув громадянин, 1965 року народження. Це був майстер ліфту, який під час несподіваного запуску підйомнику з першого на восьмий поверх перебував на його даху", - розповіли в управлінні.
За даними прес-служби, загиблий проводив роботи по розблокуванню дверей ліфту, в якому застрягли люди. Рятувальники вилучили тіло та передали медичним працівникам.
У регіональному главку Національної поліції додали, що майстер отримав несумісні з життям тілесні ушкодження, коли проводив роботи по усуненню технічних несправностей ліфта.
Правоохоронці встановлюють повні обставини події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 ККУ. Мова йде про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини.
За словами свідків, подія сталася у багатоповерхівці на Катерининській, 27/1. Люди, які перебували у кабіні ліфту, застрягли на першому поверсі.
Підлітки підпалили дивну знахідку й загриміли у лікарню
Як повідомляв УНІАН, на Одещині двоє підлітків отримали термічно-хімічні опіки обличчя та рук через вибух невідомого пристрою. Зокрема хлопці віком 13 та 15 років селищі Захарівка Роздільнянського району гралися неподалік дому та знайшли салют у "вигляді циліндра". Діти вирішили його підпалити сірниками, щойно вони це зробили, як циліндр вибухнув. Травмовані хлопці змогли добігти додому та розказали все батькам, які викликали "швидку".