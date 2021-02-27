Чоловік провалився за 10 метрів від берега.

В місті Подільську Одеської області врятували чоловіка, який провалився під лід водойми очисних споруд.

Як повідомили в прес-службі Головного управління ДСЧС в Одеській області, повідомлення про надзвичайну подію надійшло о 15:30 до служби порятунку «101».

Повідомляється, що на вул. Водопровідній чоловік провалився під лід на відстані 10 метрів від берега.

Співробітники ДСНС за допомогою рятувальної мотузки витягли чоловіка на берег і передали медикам.

На даний час про стан його здоров'я не повідомляється.

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Автор: Лариса Козова