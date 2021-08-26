Разом зі спільником "Гном" вимагав у чоловіка неіснуючий борг.

В Одеській області за вимагання судитимуть "смотрящего" за містом Чорноморськ на прізвисько "Гном".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, до Іллічівського міського суду (м.Чорноморськ) направлено обвинувальний акт стосовно "наглядача" та його спільника за фактом поширення злочинного впливу в суспільстві та вимагання (ч. 1 ст. 255-1, ч. 2 ст. 189 КК України).

За даними слідства, 36-річний чоловік на прізвисько "Гном" раніше неодноразово судимий за вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів. Підтримуючи "злодійські традиції", він отримав статус "положенця", якому "злодії в законі" приблизно в середині 2020 року доручили виконувати повноваження так званого "смотрящего" в місті Чорноморськ Одеської області.

"Так, в період з жовтня 2020-го по травень 2021-го чоловік разом зі своїм спільником, який також має зв'язки з представниками регіонального криміналітету, погрозами вимагали від жителя Чорноморська повернення неіснуючого боргу – 1 тис. 450 дол.", - розповіли в прес-службі.

Читайте такожУ нападника на офіс омбудсмена у Києві знайшли вибухові речовини (фото)Спільники систематично телефонували на мобільний телефон потерпілого, призначали зустрічі, під час яких погрожували, застосовували фізичне насильство та вимагали гроші

. При цьому щоразу зловмисники встановлювали термін для передачі коштів. В цей час "Гном" і його спільник – в СІЗО.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня в Одесі поліція затримала "смотрящего" за містом Чорноморськ (Одеська обл.) і його спільника під час вимагання та отримання неіснуючого боргу від потерпілого.

Нагадаємо, у березні в Одесі затримали "злодія в законі" на прізвисько Мамука Хонський. Він провів у російських в'язницях понад 20 років.

Автор: Лариса Козова