Поліції стрілець пояснив, що діти занадто сильно шуміли.

На бульварі Данила Галицького в Тернополі стався інцидент зі стріляниною. Озброєний чоловік почав стріляти з пістолета, аби "заспокоїти" дітей на дитячому майданчику.

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Як повідомляється на сайті поліції Тернопільської області, інцидент стався 26 березня. Про стрілянину правоохоронцям повідомили очевидці.

На міце пригоди виїхали полісмени. Вони встановили, що хуліган вийшов з бару і, проходячи повз дитячий майданчик, вистрілив у повітря.

Особу стрільця встановили, це мешканець Підгаєць. Поліції чоловік пояснив, що діти на майданчику шуміли, і він таким чином намагався їх "заспокоїти" пострілом в повітря з світло-шумового пістолету.

Стрільця притягнуть до відповідальності за статтею про хуліганство.

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Автор: Дмитро Захаров