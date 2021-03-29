На бульварі Данила Галицького в Тернополі стався інцидент зі стріляниною. Озброєний чоловік почав стріляти з пістолета, аби "заспокоїти" дітей на дитячому майданчику.
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Як повідомляється на сайті поліції Тернопільської області, інцидент стався 26 березня. Про стрілянину правоохоронцям повідомили очевидці.
На міце пригоди виїхали полісмени. Вони встановили, що хуліган вийшов з бару і, проходячи повз дитячий майданчик, вистрілив у повітря.
Особу стрільця встановили, це мешканець Підгаєць. Поліції чоловік пояснив, що діти на майданчику шуміли, і він таким чином намагався їх "заспокоїти" пострілом в повітря з світло-шумового пістолету.
Стрільця притягнуть до відповідальності за статтею про хуліганство.
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