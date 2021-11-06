В Ужгороді поліція перевіряє повідомлення про замінування будівлі Закарпатської облради.
Про це кореспондента УНІАН повідомила речниця Головного управління Нацполіції у Закарпатській області Ганна Дан.
За її словами, повідомлення про замінування надійшло до поліції о 10.46.
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"Зателефонував невідомий і повідомив, що замінували 2, 3, 4 поверхи будівлі Закарпатської обласної ради", - уточнила Дан.
Наразі співробітники поліції здійснюють перевірку будівлі із залученням службових собак, біля будівлі чергують бригада "швидкої" медичної допомоги та пожежна машина.
На сьогодні на 11:00, згідно з розпорядженням в.о. голови облради Василя Іванчо, була призначена сесія Закарпатської обласної ради. Однак вчора на сайті облради з’явилося нове розпорядження - про перенесення сесії на 25 листопада.
За інформацією кореспондента УНІАН, у будівлі облради наразі перебуває декілька депутатів обласної ради. Евакуація не здійснюється.
На попередній сесії 28 жовтня 35 депутатів висловили недовіру голові облради Олексію Петрову від "Слуги народу".