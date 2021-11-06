В Ужгороді поліція перевіряє повідомлення про замінування будівлі Закарпатської облради

На сьогодні на 11:00, згідно з розпорядженням в.о. голови облради Василя Іванчо, була призначена сесія Закарпатської обласної ради. Однак вчора на сайті облради з’явилося нове розпорядження - про перенесення сесії на 25 листопада.

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