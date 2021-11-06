В Ужгороді поліція перевіряє повідомлення про замінування будівлі Закарпатської облради / фото УНІАН / Наталія Петерварі

В Ужгороді поліція перевіряє повідомлення про замінування будівлі Закарпатської облради.

Про це кореспондента УНІАН повідомила речниця Головного управління Нацполіції у Закарпатській області Ганна Дан.

За її словами, повідомлення про замінування надійшло до поліції о 10.46.

Читайте такожУ Львові жінка "замінувала" дві поліцейські установи

"Зателефонував невідомий і повідомив, що замінували 2, 3, 4 поверхи будівлі Закарпатської обласної ради", - уточнила Дан.

Наразі співробітники поліції здійснюють перевірку будівлі із залученням службових собак, біля будівлі чергують бригада "швидкої" медичної допомоги та пожежна машина.

На сьогодні на 11:00, згідно з розпорядженням в.о. голови облради Василя Іванчо, була призначена сесія Закарпатської обласної ради. Однак вчора на сайті облради з’явилося нове розпорядження - про перенесення сесії на 25 листопада.

За інформацією кореспондента УНІАН, у будівлі облради наразі перебуває декілька депутатів обласної ради. Евакуація не здійснюється.

На попередній сесії 28 жовтня 35 депутатів висловили недовіру голові облради Олексію Петрову від "Слуги народу".

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Наталія Петерварі