Зловмисника госпіталізували. Йому повідомили про підозру.

В Одеській області чоловік застрелив з рушниці свою дружину і намагався накласти на себе руки.

Читайте такожВтопились у кар’єрі в авто: батько з сином скоїли самогубство разом (фото, відео)Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася ввечері 30 березня у дворі домоволодіння мешканців Любашівської селищної громади.

«40-річний чоловік з мисливської рушниці вистрілив у співмешканку, а потім в себе. Постраждалих негайно госпіталізували, проте поранення 40-річної жінки виявилося несумісним з життям», - йдеться в повідомленні.

За словами 19-річного сина подружжя, ввечері сім'я приймала гостей, а коли ті пішли, глава сім'ї почав стріляти. Юнак бачив, як батьки йшли по коридору на вулицю. У цей момент батько несподівано вистрілив в матір зі своєї рушниці, яка була у нього в руках.

«Жінка впала на підлогу і чоловік кинувся до неї, а коли усвідомив, що накоїв, з тієї ж зброї вистрілив собі у підборіддя», - розповіли в главку.

Зараз чоловіка прооперовано, він перебуває у лікарні під наглядом поліцейських. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як наголошується, сім'я за місцем проживання характеризується позитивно. Слідчі встановлюють, що стало причиною того, що сталося.

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Автор: Лариса Козова