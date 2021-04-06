Катерину Положай з особливою жорстокістю вбив її колишній чоловік.

У вівторок, 6 квітня, Шевченківський районний суд Києва засудив до довічного позбавлення волі за вбивство стилістки Катерини Положай її колишнього чоловіка.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

Як встановило слідство, спланував та організував злочин її колишній чоловік. У день вбивства, яке сталося 19 листопада 2015 року, він завчасно прибув до салону краси, яким керувала його колишня дружина, та, скориставшись відсутністю сторонніх людей, з особливою жорстокістю вбив її. Закривавлене тіло жінки з понівеченими обличчям та шиєю знайшла її колега.

Для того, щоб відвести від себе підозру, зловмисник знищував докази, вигадував алібі.

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Вироком Шевченківського районного суду м. Києва чоловіка визнано винним за п. 4 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) та ч. 1 ст. 185 (таємне викрадення чужого майна) КК України та засуджено до максимального покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Крім того, суд задовольнив цивільні позови потерпілих про стягнення з обвинуваченого по 5 мільйонів гривень заподіяної моральної та матеріальної шкоди двом неповнолітнім дітям та батькам вбитої жінки, а також про їх довічне утримання.

Обвинувачений свою вину у скоєнні злочину не визнав.

Наразі він перебуває під вартою.

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Автор: Денис Прядко