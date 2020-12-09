Тіло чоловіка з вогнепальним пораненням виявили на приватному подвір'ї.

У Трускавці на території приватного подвір’я виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням у груди.

Як розповіли в прес-службі поліції Львівської області, тіло чоловіка в альтанці виявив місцевий мешканець і зателефонував у поліцію.

"На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням в області грудей. Особу загиблого встановлено - ним виявився 50-річний житель міста", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє видання ZAXID.net, загиблим виявився 50-річний Зіновій Пристай - місцевий кримінальний авторитет 90-х, відомий у кримінальному світі на прізвисько Бзік.

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Подвір'я, на якому сталося вбивство, належить матері загиблого.

За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, додали в поліції. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

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Автор: Олександр Топчій