Про жінку, її сусідів і коло їх спілкування було відомо, що ці селяни зловживають спиртним, ніде не працюють і ведуть асоціальний спосіб життя.

На Житомирщині поліція розслідує обставини вбивства чоловіка у компанії.

Читайте такожУ Києві п'яний чоловік вдарив підлітка ножем у живіт на очах матеріПро це повідомляють у відділі комунікації поліції Житомирської області.

Жителька селища Мирополі повідомила в поліцію, що вбила свого сусіда.

Поліцейські знайшли її вдома у нетверезому стані. Вона відмовилась від заяв і списала сказане на недолугий жарт.

Однак поліцейські таки навідались до сусідського будинку і з’ясували, що господар вдома не з’являвся вже якийсь період. Не бачили його останніми днями й у селі.

Про жінку, її сусідів і коло їх спілкування було відомо, що ці селяни зловживають спиртним, ніде не працюють і ведуть асоціальний спосіб життя.

Поліцейські провели огляд у її домі та в замкненому підсобному приміщенні виявили прикрите ковдрою тіло 51-річного чоловіка. На ньому були садна та інші тілесні ушкодження, які, за висновком експертів, і призвели до смерті.

Було встановлено, що 23 лютого у будинку місцевих жителів зібралась компанія для чергового застілля, до неї долучився і потерпілий. На ґрунті пиятики між трьома чоловіками, серед яких і господар дома, виникла раптова суперечка і бійка. Старшому чоловіку спричинили серйозні тілесні ушкодження. Його непритомного винесли у підсобку і замкнули.

Відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України. Винуватців, чоловіків віком 40 та 36-ти років, поліцейські затримали. Триває подальше досудове розслідування. Їм може загрожувати від 7 до 15 років.

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Автор: УНІАН