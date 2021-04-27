16-річний підліток навчається на автослюсаря в столичному профучилищі.

Затриманий у столиці за підозрою у вбивстві батьків і брата 16-річний підліток виявився уродженцем Києва.

Як повідомляє видання "Страна" з посиланням на джерела в МВС, його звуть Максим Сумін і він навчається на автослюсаря в столичному профучилищі.

Повідомляється, що Сумін народився 11 жовтня 2004 року, він - громадянин України і уродженець Києва. Разом із родиною вони жили в будинку на вулиці Ревуцького, 44.

Максим Сумін навчається на першому курсу Київського регіонального Вищого професійного училища будівництва за спеціальністю "Автослюсар". Журналісти не знайшли інформацію про нього в соцмережах.

Також з'явилося фото із затриманим, кадри з місця затримання опублікували в Telegram-каналі "Департамент карного розшуку".

За даними видання, Максим Сумін спочатку вбив матір і батька, а потім - молодшого брата, який був свідком злочину.

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Потрійне вбивство в Києві: що відомо

У Києві затримали 16-річного підлітка за підозрою у скоєнні потрійного вбивства.

Повідомлялося, що хлопець завдав власним батькам та 8-річному братові численні ножові поранення, від яких останні загинули на місці події.

Розпочато кримінальне провадження.

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Автор: Олег Давигора