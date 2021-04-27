Затриманий у столиці за підозрою у вбивстві батьків і брата 16-річний підліток виявився уродженцем Києва.
Як повідомляє видання "Страна" з посиланням на джерела в МВС, його звуть Максим Сумін і він навчається на автослюсаря в столичному профучилищі.
Повідомляється, що Сумін народився 11 жовтня 2004 року, він - громадянин України і уродженець Києва. Разом із родиною вони жили в будинку на вулиці Ревуцького, 44.
Максим Сумін навчається на першому курсу Київського регіонального Вищого професійного училища будівництва за спеціальністю "Автослюсар". Журналісти не знайшли інформацію про нього в соцмережах.
Також з'явилося фото із затриманим, кадри з місця затримання опублікували в Telegram-каналі "Департамент карного розшуку".
За даними видання, Максим Сумін спочатку вбив матір і батька, а потім - молодшого брата, який був свідком злочину.
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Потрійне вбивство в Києві: що відомо
У Києві затримали 16-річного підлітка за підозрою у скоєнні потрійного вбивства.
Повідомлялося, що хлопець завдав власним батькам та 8-річному братові численні ножові поранення, від яких останні загинули на місці події.
Розпочато кримінальне провадження.
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