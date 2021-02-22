У затриманого юнака виявили склад зброї.

18-річний житель Запоріжжя підозрюється у вбивстві 19-річного юнака пострілом з рушниці.

За інформацією патрульної поліції Запорізької області, близько опівночі 18 лютого правоохоронців викликали на вулицю Вороніна до багатоквартирного будинку. Там, за словами анонімного заявника, зі зброї поранили людину.

Читайте такожУ Росії 9-річна дівчинка розповіла в "ТікТок", що до неї ломиться п'яний сусід - після запису ролика чоловік застрелив дитину (відео)Інспектори приїхали, обстежили під'їзд, виявили відчинені двері на восьмому поверсі, а на підлозі сліди крові. В одній з кімнат квартири патрульні побачили юнака з вогнепальним пораненням грудної клітини та без ознак життя. Медики констатували смерть.

Патрульні встановили, що про подію повідомив мешканець першого поверху цього ж під'їзду, однак вдома його не було. Під час обстеження прилеглої території під балконом заявника правоохоронці помітили на снігу сліди, які вели до сусідньої лоджії. Там знайшли зброю.

У відділі комунікації поліції Запорізької області розповіли, що зброя належала 18-річному жителю Запоріжжя, а після стрілянини він викинув її з балкона.

«Попередньо встановлено, що постріл було зроблено з рушниці, яку поліцейські знайшли під час обстеження прилеглої до будинку території під балконом на першому поверсі. На цьому ж місці виявлено два пістолети марки "ПМ", пістолет марки "ТТ" та нарізний карабін», — повідомили в поліції.

За кілька годин правоохоронці розшукали юнака: той переховувався у квартирі свого знайомого.

При цьому спочатку патрульна поліція на своїй сторінці у Facebook повідомляла, що 18-річний хлопець самостійно звернувся на лінію 102 з повідомленням про своє місцеперебування, а також під час спілкування з патрульними пояснив, що вистрілив через власну необережність, а потім, злякавшись, сховав зброю під балконом та втік. Крім того, патрульні зазначали, що у квартирі, де знайшли труп, перебувала матір. За її словами, вона спала й не чула пострілів або шуму боротьби.

Однак згодом правоохоронці відредагували допис та видалили інформацію про пояснення юнака та про матір загиблого.

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Також відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Усю вилучену зброю відправили на дослідження до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

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Автор: Катерина Комолова