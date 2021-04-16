Слідчі підозрюють, що це було замовне вбивство.

У Миколаєві невідомий розстріляв чоловіка біля під'їзду у дворі будинку на вулиці Декабристів та втік.

Читайте такожВ Одесі звільнили з полону двох греків та назвали замовницю (фото, відео)Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Повідомляється, що інформація про вбивство надійшла в поліцію 15 квітня о 23:45. Невідомий стріляв у чоловіка та втік на автомобілі.

Попередньо встановлено, що 38-річний чоловік загинув на місці від кількох вогнепальних поранень у спину.

Вбивство в Миколаєві: що ще відомо

Як передає ТСН, чоловік повернувся додому на автомобілі та припаркувався біля під'їзду.

Повідомляється, що, ймовірно, він помітив вбивцю, адже почав тікати. Але вбивця його наздогнав та розстріляв впритул у спину.

Убитий ніде не працював та останнім часом фігурував у кримінальній справі про наркомережу. За даними слідства, він разом з двома подільниками виготовляв та продавав амфетамін. Місяць тому він вийшов із СІЗО та за рішенням суду повинен був перебувати під цілодобовим арештом.

Слідчі підозрюють, що це було замовне вбивство.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц