Інцидент стався, коли правопорушник запропонував товаришу стати хрещеним батьком для своєї дитини і запросив до себе.

Поліцейські Одещини затримали жителя Суворовського району за підозрою у вбивстві свого майбутнього кума.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Інцидент стався в одній із квартир багатоповерхівки на вулиці Махачкалінській.

«Правопорушник запропонував товаришу стати хрещеним батьком для своєї дитини і запросив до себе обговорити всі важливі питання щодо підготовки до хрестин. Під час частування майбутнього кума між чоловіками виникла суперечка, у якій господар схопив зі столу ніж і вдарив ним гостя у груди», - йдеться у повідомленні.

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Потерпілому одразу викликали «швидку», але по прибуттю лікарі констатували смерть 41-річного чоловіка. 44-річний зловмисник тим часом з місця події втік. Його правоохоронці наздогнали за декілька кварталів від дому. Зі слів чоловіка, він накинувся на товариша з ножем, бо той нібито безпідставно назвав його поганим сім’янином.

Ніж та інші речові докази, вилучені з оселі фігуранта, поліцейські направили на експертизу, а йому самому повідомили про підозру в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу підозрюваного затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За скоєне йому загрожує від семи до п’ятнадцяти років ув’язнення.

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Автор: Денис Прядко