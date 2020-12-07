Поліцейські Одещини затримали жителя Суворовського району за підозрою у вбивстві свого майбутнього кума.
Про це повідомляє прес-служба поліції області.
Інцидент стався в одній із квартир багатоповерхівки на вулиці Махачкалінській.
«Правопорушник запропонував товаришу стати хрещеним батьком для своєї дитини і запросив до себе обговорити всі важливі питання щодо підготовки до хрестин. Під час частування майбутнього кума між чоловіками виникла суперечка, у якій господар схопив зі столу ніж і вдарив ним гостя у груди», - йдеться у повідомленні.
Читайте такожУ Києві чоловік напав з ножем на жінку з трирічною дитиною
Потерпілому одразу викликали «швидку», але по прибуттю лікарі констатували смерть 41-річного чоловіка. 44-річний зловмисник тим часом з місця події втік. Його правоохоронці наздогнали за декілька кварталів від дому. Зі слів чоловіка, він накинувся на товариша з ножем, бо той нібито безпідставно назвав його поганим сім’янином.
Ніж та інші речові докази, вилучені з оселі фігуранта, поліцейські направили на експертизу, а йому самому повідомили про підозру в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу підозрюваного затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За скоєне йому загрожує від семи до п’ятнадцяти років ув’язнення.
Вас також можуть зацікавити новини:
- "Дорікали у неробстві": в Одеській області хлопець зарізав матір і тяжко поранив батька (відео)
- Киянин жорстоко вбив власну тещу (фото, відео)
- Під Києвом жінка через ревнощі на смерть забила чоловіка ніжкою стола
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram