На Львівщині у с. Конотопи у дворі приватного будинку стався вибух, бід час якого постраждав чоловік.
Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
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"Внаслідок вибуху потерпілого з діагнозом: неповна ампутація лівої кисті руки, поранення нижньої щелепи зліва, множинні осколкові поранення грудної клітки, живота та бедра госпіталізовано у Львівську ЛШМД", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, також з місця події вилучено 92 пусті гільзи, 42 предмети схожі на боєприпаси, 21 предмет схожий на снаряд до боєприпасу II світової війни, 4 повних магазини з боєприпасами та 6 пустих магазинів.
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