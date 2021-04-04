Постраждалого госпіталізували з множинними травмами.

На Львівщині у с. Конотопи у дворі приватного будинку стався вибух, бід час якого постраждав чоловік.

Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

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"Внаслідок вибуху потерпілого з діагнозом: неповна ампутація лівої кисті руки, поранення нижньої щелепи зліва, множинні осколкові поранення грудної клітки, живота та бедра госпіталізовано у Львівську ЛШМД", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, також з місця події вилучено 92 пусті гільзи, 42 предмети схожі на боєприпаси, 21 предмет схожий на снаряд до боєприпасу II світової війни, 4 повних магазини з боєприпасами та 6 пустих магазинів.

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Автор: Катерина Лиманська