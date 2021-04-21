У прокуратурі пояснили необхідність такого рішення.

У Києві зупинили демонтаж пошкодженої секції багатоповерхового будинку на Позняках, в якому влітку минулого року прогримів потужний вибух.

Про це пише "Сьогодні".

У КП "Житлоінвестбуд УКБ", яке є замовником виконання робіт з демонтажу аварійного під'їзду кажуть, що вони припинені на вимогу міської прокуратури столиці. Причина - проведення будівельно-технічної експертизи для встановлення причин руйнування.

"Після зняття заборони роботи на об'єкті будуть відновлені. Наразі демонтовано 7 з 10 поверхів пошкодженої секції", – повідомив Олександр Акімо, директор КП "Житлоінвестбуд УКБ".

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У комунальному підприємстві заперечують чутки з приводу забудови цього місця новою будівлею або перетворення трьох поверхів в ТЦ.

У столичній прокуратурі підтвердили призначення будівельно-технічної експертизи пошкодженої будівлі.

"Ми вважаємо, не можна демонтувати будівлю, проводити ці роботи до прийняття процесуальних рішень. Чому? Це місце, де сталася трагедія, загинули люди, є постраждалі, десятки людей зазнали матеріальних збитків. У разі якщо у прокурора виникнуть питання до експертів або потрібно буде проводити якусь додаткову експертизу, ми цього не зможемо зробити, якщо будівлю розберуть повністю, тому роботи в цій будівлі зупинені", - розповіли у відомстві.

Вибух на Позняках: що відомо

Вибух у десятиповерховому житловому будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, стався вранці 21 червня. Були зруйновані четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і восьмий поверхи одного з під'їздів. В результаті вибуху загинули 5 людей. Без житла залишилися 125 осіб.

Поліція відкрила кримінальне провадження.

Постраждалі заявляють, що напередодні трагедії відчували запах газу в будинку після того, як фахівці компанії "Київгаз" проводили повірку лічильників.

У "Київгаз" повідомили, що в червні знімали лічильники в цьому будинку на планову повірку. У компанії запевнили, що надали правоохоронним органам всю інформацію і документацію, необхідну для розслідування вибуху, і створили комісію для розслідування.

13 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що нове житло отримали всі сім'ї, які постраждали в результаті вибуху в багатоповерхівці на столичних Позняках.

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Автор: Юрій Годован