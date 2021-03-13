За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

В Одесі вдень, 13 березня, на вулиці стався вибух, імовірно, через несправність підземних комунікацій.

Як передає кореспондент УНІАН, надзвичайна ситуація сталася в Малиновському районі міста на перетині вулиць Героїв Крут і Космонавтів.

Читайте такожНа Волині під час ремонту дороги обвалився міст: травмовано п'ятьох працівників (фото)На місці події пошкоджено тротуар, уламки тротуарної плитки розлетілися в різні боки, зокрема, впали на ґанок розташованих поруч аптеки та МАФу. Як розповіли УНІАН очевидці, вибух супроводжувався викидом диму та полум'я.

Зазначене перехрестя дуже жваве, через дорогу розташований парк культури та відпочинку ім. Горького, неподалік великий продуктовий ринок «Черемушки».

«Люди не постраждали завдяки щасливому випадку», - розповів один із очевидців.

У правоохоронних органах і комунальних службах міста подію поки не коментують. За деякими даними, причиною надзвичайної ситуації могло стати пошкодження підземних комунікацій - газової магістралі або електричного кабелю.

Місце події зараз огороджено.

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Автор: Лариса Козова