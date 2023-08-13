Зранку біля входу на територію комплексу Києво-Печерської Лаври віряни Московського патріархату влаштували сутички. Їх ледь стримували правоохоронці.

Зранку біля входу на територію комплексу Києво-Печерської Лаври віряни Української церкви Московського патріархату влаштували "кіпіш".

За попередніми даними, їх не хотіли пускати до Лаври. Тому шанувальники російської церкви влаштували сутички з правоохоронцями. Кадри бійки показав телеграм-канал "Лавра Сейчас".

"Дивіться, будь-ласка, не пропускають нашого батюшку. Дивіться, стоїть і не може зайти. 35 років він прожив у цій Лаврі", - пожалілася одна з вірянок.

У Києво-Печерській Лаврі жбурнули камінь в ікону Спасителя

Нагадаємо, сьогодні на території Лаври стався ще один скандал. У храмі преподобного Агапіта Печерського чоловік зірвав літургію атакою на ікону. По святому образу невідомий поцілив камінням.

Його затримали віряни та викликали поліцію. На сайті УПЦ показали наслідки удару по іконі.

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