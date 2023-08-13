Зранку біля входу на територію комплексу Києво-Печерської Лаври віряни Української церкви Московського патріархату влаштували "кіпіш".
За попередніми даними, їх не хотіли пускати до Лаври. Тому шанувальники російської церкви влаштували сутички з правоохоронцями. Кадри бійки показав телеграм-канал "Лавра Сейчас".
"Дивіться, будь-ласка, не пропускають нашого батюшку. Дивіться, стоїть і не може зайти. 35 років він прожив у цій Лаврі", - пожалілася одна з вірянок.
У Києво-Печерській Лаврі жбурнули камінь в ікону Спасителя
Нагадаємо, сьогодні на території Лаври стався ще один скандал. У храмі преподобного Агапіта Печерського чоловік зірвав літургію атакою на ікону. По святому образу невідомий поцілив камінням.
Його затримали віряни та викликали поліцію. На сайті УПЦ показали наслідки удару по іконі.