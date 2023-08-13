Непередбачуване сталося під час літургії у храмі преподобного Агапіта Печерського.

Сьогодні під час літургії у храмі преподобного Агапіта Печерського Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври сталося непередбачуване. Раніше там вже знайшли специфічні манекени для служителів УПЦ МП.

Так, чоловік зайшов до "божого дому" й закидав камінням ікону Спасителя. Цінність пошкоджено. Подробиці повідомляє на своєму сайті Українська православна церква (УПЦ).

Зазначається, що зловмисника спершу затримали обурені віряни, потім його заарештували правоохоронці.

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"На місце викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці зафіксували свідчення очевидців, братія написала заяву про вчинення злочину", - йдеться у повідомленні.

Прихожанка УПЦ МП здивувала прогнозом про "смерть" Києва

Нагадаємо, раніше прихожанка УПЦ Московського патріархату здивувала своїми одкровеннями на території комплексу. Вона заявила, що за виселення попів з Києво-Печерської Лаври Київ заплатить "божою карою".

За її словами, відбудеться масштабне затоплення внаслідок підриву Київського водосховища. Окремо вірянка вказала, що до цього не матиме відношення армія РФ.

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