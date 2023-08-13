Сьогодні під час літургії у храмі преподобного Агапіта Печерського Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври сталося непередбачуване. Раніше там вже знайшли специфічні манекени для служителів УПЦ МП.
Так, чоловік зайшов до "божого дому" й закидав камінням ікону Спасителя. Цінність пошкоджено. Подробиці повідомляє на своєму сайті Українська православна церква (УПЦ).
Зазначається, що зловмисника спершу затримали обурені віряни, потім його заарештували правоохоронці.
"На місце викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці зафіксували свідчення очевидців, братія написала заяву про вчинення злочину", - йдеться у повідомленні.
Прихожанка УПЦ МП здивувала прогнозом про "смерть" Києва
Нагадаємо, раніше прихожанка УПЦ Московського патріархату здивувала своїми одкровеннями на території комплексу. Вона заявила, що за виселення попів з Києво-Печерської Лаври Київ заплатить "божою карою".
За її словами, відбудеться масштабне затоплення внаслідок підриву Київського водосховища. Окремо вірянка вказала, що до цього не матиме відношення армія РФ.