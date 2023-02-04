Зрадником виявився колишній військовослужбовець, зазначили в СБУ.

Затримали одесита, який збирав та передавав ФСБ інформацію про підготовку Збройних сил України, сподіваючись за це "отримати" квартиру в Криму.

Про це повідомила Служба безпеки України. "Контррозвідка Служби безпеки викрила глибоко законспірованого агента ФСБ. Ним виявився колишній військовий, який ще з 2010 року контактував з російською спецслужбою, а з 2020 - почав активно збирати розвіддані про заходи бойової підготовки Збройних сил України на території південного регіону", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає СБУ, "особливу увагу" зрадник звертав на хід міжнародних військових навчань в акваторії Чорного моря і тренувань сухопутних підрозділів ЗСУ на полігонах, зокрема бойових розрахунків протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

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Також він намагався "відслідковувати" надходження в Україну військової продукції і товарів подвійного призначення через морські порти Одеси, Маріуполя, Чорноморська, Ізмаїла та Скадовська.

Співробітники СБУ задокументували факти розвідувально-підривної діяльності ворожого агента і встановили його російських кураторів. На завершальному етапі спецоперації контррозвідники СБУ затримали поплічника агресора.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, який у 1990 році закінчив Костромське вище командне училище за спеціальністю "хімік-розвідник". Потім до середини 90-х проходив службу у штабі Одеського військового округу та звільнився у званні капітан.

Після цього зайнявся бізнесом і відкрив у середмісті обласного центру магазин з продажу спортивного спорядження. За даними СБУ, займався контрабандою відповідної продукції з РФ. Таким чином він потрапив у поле зору російської спецслужби.

Під час чергового перебування на території РФ його завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Курській області.

У СБУ зазначаєть, що за виконання ворожих завдань зрадник сподівався отримати допомогу від окупантів щодо відчуження на його користь об’єкта нерухомості вартістю 200 тисяч доларів у тимчасово окупованому Криму.

На підставі отриманих доказів затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Війна в Україні - як правоохоронці борються з агентами супротивника

10 січня в СБУ повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії викрито понад 600 ворожих агентів та шпигунів, які займалися розвідувально-підривною діяльністю.

31 січня стало відомо, що були затримані "агенти проникнення" ФСБ Росії, які "зливали" спротивнику позиції Збройних сил України та вербували нових інформаторів.

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