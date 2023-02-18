Українська спецслужба затримала жінку-посіпаку росіян.

Служба безпеки України викрила ще одну учасницю інформаторської мережі РФ, яка діяла у прифронтових районах сходу України.

Як повідомили у прес-центрі СБУ, зловмисниця приховано збирала інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в районі Добропілля на Донеччині. Крім того, вона передавала окупантам координати місцевих шкіл та об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств.

"Одержану розвідінформацію російські загарбники використовували для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських населених пунктах. Як свідчать матеріали слідства, зловмисниця передавала закриті відомості своїй знайомій через анонімні месенджери. Потім розвіддані надходили до штабу 1-го армійського корпусу Південного військового округу ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

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Слідчі повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань). Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Війна Росії проти України - як в нашій державі борються зі зрадниками

На початку року в СБУ повідомили, що в українській державі з початку повномасштабного російського вторгнення викрили понад 600 посіпак супротивника, які займалися розвідувально-підривною діяльністю.

17 лютого у спецслужбі поділилися, що у Херсоні затримали піарника росіян. Зловмисник під час окупації міста активно підтримував загарбникам на інформаційному фронті.

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