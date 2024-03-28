Він мав шпигувати за нашими десантниками.

У Києві у результаті спецоперації затримано агента воєнної розвідки Російської Федерації, якого вона намагалася "завести" до штабу Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Про це повідомляє Служба безпеки України. Зазначається, що йдеться про головного спеціаліста одного із департаментів Київської обласної військової адміністрації, який під виглядом капелана намагався приєднатися до українських десантників.

"Агент хотів "записатися" до однієї з бойових бригад ДШВ, щоб шпигувати за місцями її базування та переміщення у напрямку передової. У подальшому фігурант мав встановлювати довірливі відносини з командуванням підрозділів десантно-штурмових військ ЗСУ", - повідомляє СБУ.

Таким чином він планував розширити свої "можливості" щодо збору даних про озброєння, робочі плани та бойові операції українських захисників. Співробітники СБУ викрили "крота", встановили його російських кураторів і задокументували їхню розвідувальну активність.

Затримали зрадника, коли він уже проходив співбесіди у штабі Командування українських десантників щодо "зарахування" до лав ЗСУ.

"Посадовець був дистанційно завербований кадровим співробітником 317-го розвідувального центру головного управління генштабу збройних сил Росії (відомого як ГРУ). Щоб видавати себе за капелана, киянин зробив собі фальшиву "довідку" про нібито належність до парафіян однієї з конфесій", - зазначається в повідомленні української спецслужби.

Також зазначається, що він виконував "випробувальні" завдання від російської спецслужби ще під час роботи у військовій адміністрації.

Під час затримання у зрадника вилучено мобільний телефон із доказами його листування з російським ГРУ. В СБУ зазначають, що затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Як Україна затримала у Дніпрі чергового агента ФСБ РФ

У січні контррозвідка також провела спецоперацію у Дніпрі, в результаті якої затримала агента ФСБ - посадовця однієї із вузлових станцій Укрзалізниці.

Як повідомила Служби безпеки України, посадовець за вказівкою агресора збирав інформацію про залізничні маршрути, якими переправляють військову техніку ЗСУ. Крім того, фігуранта цікавили розвіддані про кількість і тип озброєння, яке доставляють залізничним сполученням.

Для цього російський агент фіксував місце і час проходження військових ешелонів, а також намагався дізнатися про їх маршрут із зупинками та пунктами призначення. Насамперед зловмисник намагався отримати максимум інформації щодо переправлення на фронт бойових машин "Бредлі" та танків "Леопард".

Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки повітряних ударів по залізничних об’єктах регіону.

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