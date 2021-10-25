Невідомий і пасажири пересіли в інше авто, а після цього власник машини заявив, що за кермом була його дружина.

У Києві невідомий на авто Infinity потрапив у серйозну ДТП. Машина врізалася у відбійник і вилетіла в клумбу, після чого водій і пасажири вийшли з салону і зникли на іншому авто.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Magnolia TV.

Аварія сталася в ніч на 25 жовтня. Машина їхала по проспекту Свободи на великій швидкості, через що її занесло з однієї смуги в іншу. В результаті авто врізалося у відбійник і вилетіло на газон.

Після ДТП пасажири та водій вийшли з салону Infinity, вони пересіли в інше авто і зникли з місця аварії. Поліція встановила, кому належала іномарка. Правоохоронці зв'язалися з власником, але спочатку він поводився дивно.

Чоловік спокійним тоном відреагував на інформацію про ДТП і сказав, що його машину могли впізнати. А після він заявив, що за кермом авто була його дружина, яка нібито викликала швидку допомогу і її госпіталізували. Однак правоохоронці встановили іншу інформацію.

Читайте такожЗагасивши газом та вдарив касира: у Києві іноземець обікрав заправкуВиявилося, що на місце аварії ніхто не викликав медиків і нікого не відвозили в лікарню. Тепер поліція встановлює, хто ж був за кермом Infinity і чи причетний власник машини до ДТП.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Києві неадекватний кур'єр влаштував дебош в аптеці та потрапив на відео.

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Автор: Поліна Кузенко