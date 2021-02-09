На ділянці дороги обмежено рух.

У Києві затопило водою вулицю Сирецьку в Подільському районі міста.

Про це повідомляє прес-служба столичного водоканалу у Facebook.

У зв'язку з інцидентом водіїв просять обирати інші маршрути для руху у вказаному районі.

Читайте такожУ Мукачеві затопило кладовище (відео)

"У Подільському районі на розі вулиць Сирецька та Павлоградська трапився витік води, через що по вулиці Сирецькій залито водою проїжджу частину. Враховуючи складні погодні умови просимо водіїв бути обережними на дорозі та по можливості будувати маршрут в об'їзд цієї ділянки", - йдеться у повідомленні.

Станом на 17:20 аварійні бригади відновили водопостачання на вулиці Сирецькій, ріг Павлоградської. Там також посипають сіллю дорожнє покриття для безпеки руху.

Інші новини, які можуть вас зацікавити:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован