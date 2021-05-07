На момент нападу в домі перебувала хвора матір військового.

Військовий Андрій Пекельний з Тернопільської області, який смертельно поранив одного з нападників на його дім, розповів у розмові з журналістами подробиці інциденту.

Про це йдеться у матеріалі видання ZAXID.NET.

Зазначається, що хлопець з відзнаками закінчив училище й агротехнічний коледж, а після навчання пішов за контактом до ЗСУ. Три роки відслужив у зоні АТО у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

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Пекельний зазначив, що напередодні поконфліктував з хлопцем – 23-річним Володимиром Воробцем – на місцевій дискотеці в рідному селі.

«На дискотеці мене штовхнув хлопець із сусіднього села Іванівка. На це я йому зробив зауваження – сказав, що «тут також люди стоять, і щоб він дивився, куди йде». На що він накинувся на мене з кулаками. Ми пошарпалися, і я почав кричати, щоб його забрали від мене, що він неадекватний, нетверезий. Але цього ніхто не зробив, і тоді я почав втікати, щоб уникнути подальшого конфлікту з ним», – пояснив він.

Натомість хлопця почала переслідувати п’яна компанія, у якій був й начебто ображений через зроблене зауваження молодик. Забігши до хати, Пекельний зачинив двері, але парубків це не зупинило: вони зірвали ляду і ввійшли всередину.

Тоді в будинку перебувала хвора матір військового. Злякавшись, жінка почала кричати. Щоб її заспокоїти, Пекельний вийшов до компанії, прихопивши ніж.

«Я вийшов, демонстративно показав їм ніж. Я думав, що це їх спинить, налякає і вони просто втечуть, бо адекватні люди, навіть п’яні, якщо бачать ніж, то мають втікати. Це мало їх спонукати покинути їх моє подвір’я, але Володимир знову накинувся на мене з кулаками, коли я вже був з ножем. Я у відповідь вдарив його ножем. Мені дуже шкода, що так сталося, мені шкода, бо, звичайно, це померла людина», – зазначив військовий.

Поранений нападник кинувся тікати і навіть зміг перескочити паркан та вибігти на вулицю. За 300 метрів хлопці зупинилися і 15 хвилин про щось говорили. Володимир знепритомнів, а друзі віднесли його в салон легковика. Сам же Пекельний зателефонував до поліції і повідомив про вчинений на його дім напад та загрозу повторення злочину.

Наразі Пекельний перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Що сталося

2 травня на Тернопільщині, у селі Глещава, учасник АТО смертельно поранив ножем одного з декількох нападників на його будинок.

Юнаку оголосили підозру за статтею 118 ККУ (умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що вважає передчасним та необґрунтованим пред’явлення підозри 24-річному ветерану АТО, який для самооборони був вимушений застосувати холодну зброю і вбив одного з нападників.

6 травня стало відомо, що проти нападників на будинок ветерана АТО відкрито кримінальне провадження щодо порушення недоторканності житла.

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Автор: Яна Ставська