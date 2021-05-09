Патрульні отримали виклик про те, що невідомий чоловік стоїть за перилами мосту та намагається стрибнути.

У Житомирі патрульні поліцейські в останню мить врятували чоловіка, що намагався стрибнути з мосту.

Про це повідомляє МВС у своєму Telegram-каналі.

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Інцидент стався вдень у суботу, 8 травня. Патрульні отримали виклик про те, що невідомий чоловік стоїть за перилами мосту та намагається стрибнути.

«Чоловік якраз наважився стрибнути, коли патрульні прибули на місце. Поліцейські зреагували миттєво та силою перетягти чоловіка у безпечне місце», - розповіли у поліції.

Врятованого передали медикам.

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Автор: Денис Прядко