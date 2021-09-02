Поліцейському, постраждалому в ДТП на Рівненщині, знадобилася операція, з'ясували журналісти.

У Рівненській області 39-річний співробітник поліції, який на іномарці врізався у вантажівку, з дубенської лікарні доставлений до рівненської. Стан чоловіка був важким.

У потерпілого була важка політравма, забій головного мозку, крововилив в мозок, травма живота. Чоловікові проводили операцію, повідомляє ТСН з посиланням на відомості лікарів.

Чоловік перебував у нетверезому стані, оскільки святкував свій день народження, дізнався ТСН у своїх джерел.

У Державному бюро розслідувань стверджували, що з'ясують, чи правда це.

Раніше правоохоронці з'ясували, що ввечері 1 вересня недалеко від міста Дубно водій авто "Opel Combo" – 39-річний місцевий житель – заступник начальника Дубенського відділу поліції, зіткнувся з вантажівкою "Volvo", яка їхала попереду у попутному напрямку. Водій вантажівки не постраждав.

Внаслідок ДТП на Рівненщині загинула 28-річна дільнична Катерина Доманська, яка була пасажиркою "Opel Combo".

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Автор: Екатерина Присяжнюк