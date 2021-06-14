Хлопцю було всього 24 роки, у нього лишились дружина та 5-місячна дитина.

На Київщині в автомобільній аварії загинув патрульний Борисполя рядовий поліції Владислав Кірій.

Як повідомляє прес-служба Патрульної поліції, трагедія сталась увечері 12 червня. Патрульний їхав пасажиром в автомобілі, водійка якого попередньо не впоралась з керуванням та виїхала на зустрічну смугу. Авто влетіло в автобус, поліцейський загинув на місці.

Наголошується, що хлопцю було всього 24 роки, він лише цього року приєднався до лав патрульної поліції та проходив навчання. За декілька місяців мав вийти на охорону порядку вулиць рідного Борисполя. У нього лишились дружина та 5-місячна дитина.

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Раніше під Хмельницьким мікроавтобус зіткнувся з легковиком - загинули жінка та дитина. ДТП сталася вдень 24 квітня на автодорозі Н-03 поблизу с. Скаржинці Хмельницького району. Зіткнулися вантажний мікроавтобус Mercedes та легковик Audi. Внаслідок аварії остання автівка загорілася.

В результаті ДТП водія Audi госпіталізовано, двоє пасажирів загинули – 46-річна жінка та 12-річний хлопчик. Водій Mersedes та пасажир від госпіталізації відмовились.

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Автор: Дмитро Захаров