Чоловік проїхав майже 5 кілометрів на великій швидкості і зупинився лише тоді, коли врізався у дерево.

У Запорізькій області п'яний чоловік на автомобілі Mazda, на якому був знак таксі, наїхав на копа. Водій провіз правоохоронця на капоті машини та врізався у дерево. Поліцейський зламав обидві ноги.

Про інцидент повідомляє прес-служба Національної поліції у Запорізькій області.

Так, 31 серпня приблизно об 11 годині ранку біля селища міського типу Михайлівка правоохоронці Василівського районного управління поліції зупинили автомобіль Mazda за порушення правил дорожнього руху.

Водій вийшов з машини та надав копам свої документи. Правоохоронці побачили, що місцевий житель 1950 року народження має явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік відмовився пройти освідування та пішов до свого авто. У салоні машини також перебувала 13-літня дівчинка.

Таксист зачинився в авто та завів двигун. Коп намагався зупинити водія, проте він наїхав на правоохоронця та продовжив рух машини. Поліцейський опинився на капоті, проте п'яний чоловік у не думав зупинятися.

Водій проїхав майже 5 кілометрів на великій швидкості. Увесь цей час коп перебував на капоті. В результаті машина врізалася у дерево, правоохоронець сильно постраждав.

Читайте такожУ Вінниці чоловік помер на шкільний святковій лінійціСвоїми діями таксист зламав старшому сержанту поліції обидві ноги. Окрім цього, неповнолітня дівчинка, яка перебувала у салоні, під час аварії отримала струс мозку. П'яного водія затримали.

Чоловіку вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень за статтями про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. За це водій може отримати до 12 років арешту.

Читайте такожУ Києві батьки "загубили" машинку з дитиною на ескалаторі: моторошний інцидент потрапив на відеоОкрім цього, за статтею про посягання на життя працівника правоохоронних органів вже почалося кримінальне провадження. За цей злочин передбачається позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Росії дівчинка порізала поліцейського, який намагався її врятувати.

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Автор: Поліна Кузенко