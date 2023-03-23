Чоловік загинув 25 лютого.

Через загибель українського військовослужбовця територіальнії оборони на білоруському кордоні відкрито справу про порушення правил несення бойового чергування.

Про це Громадському розповіли у Державному бюро розслідувань. За їх даними, інцидент стався 25 лютого близько 02:00 поблизу села Тур Ковельського району Волинської області. "Військовослужбовці за командою командира відкрили вогонь на ураження після повідомлення про появу невідомих осіб поблизу лінії кордону України з Білоруссю", - розповів директор територіального управління ДБР у Львові Руслан Ляшко.

Один військовослужбовець отримав поранення, він загинув під час транспортування. Слідчі допитали свідків та призначили відповідні експертизи. Додаткову інформацію не розголошують, оскільки вона містить таємницю досудового розслідування.

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Ляшко відзначив, що у львівському управлінні ДБР це перше кримінальне провадження щодо порушення правил несення бойового чергування з початку повномасштабої війни.

Загибель військового на кордоні: що відомо

Нагадаємо, що наприкінці лютого речник бригади ТРО Волині повідомив про загибель свого підлеглого Сергія Панасюка. За його словами, чоловік загинув під час виконання бойового завдання.

У поліції тоді зазначили, що постріли здійснювались не з боку Білорусі. Було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "умисне вбивство".

Сергію Панасюку було 33 роки, він потрапив у лави територіальної оборони на початку повномасштабної війни. У чоловіка залишилися діти.

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