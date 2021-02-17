Розпочато кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Обставини події встановлюють правоохоронці.

У Києві 15-річна дівчина загинула в результаті падіння з балкону багатоповерхівки.

Як повідомляє відділ комунікації столичної поліції, за попередньою інформацією, дівчина випала із загального балкону на 16-му поверсі багатоповерхівки на вулиці Архітектора Вербицького, отримала тілесні ушкодження не сумісні із життям і загинула на місці.

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На місці події працюють правоохоронці, які проводять першочергові слідчі дії.

Розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Обставини події встановлюються.

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Автор: Антоніна Доломанжи