Інцидент стався в ніч на вівторок, 26 січня, в селищі Димер Київської області.

У Київській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди трагічно загинув ветеран АТО Руслан Сивірський (позивний Абдула). Він воював у батальйоні "Січ"

Про це повідомила депутат Вишгородської районної організації ВО "Свобода" Валентина Парчук на своїй сторінці в Facebook.

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Інцидент стався в ніч на вівторок, 26 січня, в селищі Димер Київської області. Чоловік загинув "на пішохідному переході під колесами автомобіля".

Видання "Ранкове місто" повідомляє, що прощання із загиблим відбудеться в четвер, 28 січня, о 9:00 в морзі Вишгородської центральної районної лікарні. Після прощання тіло Руслана Сивірського доставлять на батьківщину - в місто Кропивницький, де живе його мати.

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Автор: УНІАН