Наразі усі наявні дані про злочинців аналізуються експертами.

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін заявляє, що стрілок, який скоїв замах на першого помічника президента Сергія Шефіра, мав спільників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Єнін сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Ми досить чітко розуміємо, що злочинець був не один. Ми маємо уявний портрет, зріст, вагу й інші сліди, які ми встановили під час слідчих дій, які так само передані відповідним експертизам. Це все спростить нам пошук правопорушника і його спільників", - наголосив Єнін.

Він також додав, що завершення експертиз у справі про замах на Шефіра потребують певного часу.

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"Ми продовжуємо здійснювати досить складні експертизи. Їх завершення потребуватиме ще певний час. Як тільки ми будемо мати додаткові відомості, ми вже їх постійно отримуємо, але, на превеликий жаль, ми не можемо поділитися ними суспільством", - заявив перший заступник міністра.

За його словами, зараз не можна оголошувати певні дані, аби злочинець зі спільниками не скористались цією інформацією і щоб не приховали додаткові сліди злочину.

Замах на Шефіра - деталі

Вранці 22 вересня в Київській області невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України, його друга Сергія Шефіра. В результаті поранення в ногу отримав водій.

Сам Шефір не постраждав.

За даними прокуратури, між селами Ходосівка та Лісники по автомобілю з лісопосадки було зроблено близько 18 пострілів з автоматичної зброї.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК - замах на вбивство двох і більше осіб.

Автор: Віталій Саєнко