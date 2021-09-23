Геращенко запропонував випробувати на собі обстріл автомобіля тим, хто вважає, що кілер "стріляв неправильно" по авто помічника Зеленського.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко запропонував випробувати на собі обстріл автомобіля тим, хто вважає, що кілер "стріляв неправильно" по авто першого помічника президента Сергія Шефіра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Геращенко сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Всім, хто заявляє, що кілер стріляв "неправильно", що хотіли налякати, я пропоную взяти участь в експерименті: сісти в такий же автомобіль і в цей автомобіль буде випущено 20 куль - так само, як це було випущено в автомобіль Сергія Нахмановича. Потім подивимося - потрапить чи ні", - сказав радник міністра.

Замах на Шефіра - деталі

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 вересня в Київській області невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України, його друга Сергія Шефіра. В результаті поранення в ногу отримав водій.

Сам Шефір не постраждав.

За даними прокуратури, між селами Ходосівка та Лісники по автомобілю з лісопосадки було зроблено близько 18 пострілів з автоматичної зброї.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК - замах на вбивство двох і більше осіб.

У МВС кажуть, що за задумом злочинців загинути повинні були всі, хто знаходився в автомобілі.

Автор: Таня Поляковська